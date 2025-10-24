Els Mossos i l'FCF promouen jornades per prevenir conductes extremistes violentes en l'esport

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Federació Catalana de Futbol (FCF) han iniciat la campanya 'Un sol equip contra l'extremisme violent' amb l'objectiu d'identificar i prevenir conductes de risc, expressions simbòliques i discursos assimilables a un procés de radicalització violenta en l'àmbit de l'esport.
La primera jornada formativa s'ha celebrat al Maresme (Barcelona) amb més de 30 clubs i es replicaran a la resta de delegacions territorials repartides a Catalunya, principalment adreçades a entrenadors, coordinadors i responsables de clubs de futbol, informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres.
L'inici d'aquesta col·laboració va ser el febrer del 2024, després d'una jornada formativa sobre prevenció de violències sexuals i radicalització extrema en l'esport, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i posteriorment, el febrer i març del 2025 van organitzar dues jornades per a 60 treballadors i directius dels serveis centrals de l'FCF per assentar les bases del contingut formatiu i els objectius.