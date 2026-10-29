Els Mossos identifiquen l'aficionat que va intentar agredir Camavinga durant el clàssic

Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han identificat i denunciat a l'empara de la llei de l'esport l'aficionat que va intentar agredir el futbolista del Reial Madrid Eduardo Camavinga durant la celebració del segon gol del clàssic disputat a l'Spotify Camp Nou (1-2 per als blancs), segons ha informat LaLiga després de denunciar els fets davant el Comitè de Disciplina de la RFEF.
L'individu, pertanyent a un dels grups d'animació de la Grada 1957 del FC Barcelona, afronta una proposta de sanció econòmica d'entre 3.000 i 60.000 euros, en preveure's una qualificació greu de la infracció en no haver-se produït danys materials ni físics en l'acció.
La proposta administrativa també inclou la prohibició d'accés a recintes esportius durant un període d'entre sis mesos i dos anys per al denunciat, en una actuació desenvolupada conjuntament amb els serveis de seguretat del club blaugrana, que trasllada l'expedient a la seva Comissió de Disciplina per aplicar les mesures corresponents.