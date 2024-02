Els kenyans Kibiwott Kandie i Joyciline Jepkosgei s'imposen en l'eDreams Mitja Marató Barcelona

MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

Els atletes kenyans Kibiwott Kandie i Joyciline Jepkosgei, aquesta última amb rècord en la categoria femenina, s'han imposat aquest diumenge en la 34a edició de l'eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks, en la qual han participat més de 28.000 corredors.

En homes, Kandie ha fet valer el seu favoritisme i ha creuat primer la meta amb un temps de 59:20, amb la qual cosa s'ha quedat a 27 segons del rècord de la prova que va establir el 2023 Charles Kipkkurui Langat (58:53). El suec Andreas Almgren ha acabat segon i ha batut la seva plusmarca nacional en el seu debut en la distància (59:22), mentre que el també kenyà Roncer Kipkorir Konga ha quedat tercer (59:27).

"M'he sentit bé físicament, de menys a més, agafant temperatura. Barcelona és un molt bon circuit per a l'elit, perquè la ciutadania t'acompanya i t'anima en tot moment i ha estat una cursa ràpida", ha indicat Kandie.

En elit femenina, Jepkosgei ha batut el rècord de la prova (1:04:29), temps amb el qual ha superat la plusmarca signada per la seva compatriota Irine Jepchumba l'any passat (1:04:37) i amb el qual es converteix en la, de moment, marca mundial femenina més ràpida del 2024.

El segon lloc ha estat per a l'etíop Senbere Teferi (1:04:40), que s'ha quedat a tan sols un segon de batre també el rècord femení de circuit, mentre que en tercera posició femenina ha arribat la kenyana Gladys Chepkurui (1:06:32).

"Estic molt emocionada d'haver guanyat en el segon intent a Barcelona i posar el meu nom al rècord del circuit. Era un repte gran per a mi, perquè la marca d'Irine va ser la més ràpida del món en aquesta distància del 2023, però Barcelona és una ciutat ideal per córrer ràpid. He pogut gestionar bé el temps i estic molt contenta per aconseguir el meu millor temps personal, també", ha apuntat Jepkosgei.

A més, Camilla Richardson ha aconseguit el rècord nacional femení de Finlàndia (1:09:55), Sara Schou, de Suècia (1:11:07), i l'exatleta olímpica portuguesa Rosa Mota ha rebaixat el rècord mundial de mitja marató femenina en categoria de més 65 anys que havia aconseguit a València el 2023 (1:25:52) en pràcticament un minut, ja que ha fet un temps de 1:24:25.

Més de 28.000 corredors i corredores, la xifra de participació més alta en la història de la cursa, han sortit al Passeig de Picasso en una jornada també solidària, en la qual Zurich Foundation ha donat un euro per a cada finisher; finalment, s'han recaptat 24.073 euros i es destinaran a l'Institut Guttmann.

La prova, organitzada per l'Ajuntament de Barcelona i RPM Sports, ha comptat amb un màxim històric de nombre total de corredors amb gairebé 10.000 dones, un 35% respecte al total de participants i un 40% de runners internacionals, procedents de fins a 98 nacionalitats diferents.