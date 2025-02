Dorna assegura que el Circuit Barcelona-Catalunya "s'ha guanyat" tenir MotoGP fins al 2031

MONTMELÓ (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El Circuit Barcelona-Catalunya tindrà el Gran Premi de Catalunya de MotoGP fins al 2031 perquè segons Dorna, l'empresa organitzadora del campionat, "s'ho ha guanyat" per la seva implicació històrica, la seva gestió i per la gran organització del passat GP Solidari muntat 15 dies després de la cancel·lació a causa de la dana del GP de la Comunitat Valenciana del 2024, en un acord que segons ha revelat el Govern permetrà tenir un retorn d'uns 125 milions d'euros anuals --per MotoGP-- i amb una inversió evolutiva que parteix de 12 milions d'euros.

Després que el conseller d'Empresa i Treball del Govern i president del Circuit Barcelona-Catalunya, Miquel Sàmper, confirmés dimecres que MotoGP continuarà a Barcelona i Catalunya fins al 2031, aquest dijous s'ha dut a terme el nou 'pit building terrace' del traçat, sobre la recta de meta, l'acte públic de presentació d'un acord que permetrà tenir, a partir del 2027 i fins al 2031 --l'anterior acord és vigent des del 2022 i fins al 2026-- un Gran Premi de Catalunya de MotoGP de manera "continuada i ininterrompuda".

Una presència fixa en el calendari del Mundial de motociclisme que el Circuit Barcelona-Catalunya "s'ha guanyat" segons Dorna, empresa organitzadora, i el seu CEO, el català Carmelo Ezpeleta.

"Per nosaltres és un dia molt important. Gestionem el Mundial des del 1992 i no és casualitat que l'acord final de la gestió de Dorna del Mundial se signés aquí, durant el primer GP de Fórmula 1 a Montmeló. El recorregut és llarg i sempre hem estat aquí, en un circuit que vaig ajudar a construir. I estarem units fins al 2031 amb el GP Catalunya", s'ha sincerat.

Segons Ezpeleta, Barcelona i Catalunya formaran part del calendari per diversos motius: "Barcelona s'ho ha guanyat. Des del 1992 som aquí, tot ha sortit molt bé, el GP Solidari va ser el millor del 2024 i sens dubte Barcelona havia de ser al calendari. Barcelona-Catalunya té contracte fins al 2031 sense rotacions perquè s'ho mereix", ha assegurat, després d'afirmar que a Catalunya cal ser-hi, en les seves paraules.

Catalunya té un Gran Premi com a tal, amb aquesta nomenclatura, des del 1995 però des del 1992 forma part del calendari --va començar com a GP d'Europa--. I ara continuarà sent una part important del campionat.

"La connexió ja era boníssima però amb el GP Solidari va ser especial. Després de la desgràcia de València, teníem l'obligació de fer una cursa més perquè el campionat estava per decidir. Des del primer moment el Circuit va dir 'som aquí'. Va ser una situació especial, i quan se sàpiga que signem aquest acord tota la família de MotoGP estarà molt contenta. Treballarem plegats i serà un èxit", ha augurat Ezpeleta.