Doblet d'Aleix Espargaró en MotoGP després de l'esgarrifosa caiguda de 'Pecco' Bagnaia

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El pilot català Aleix Espargaró (Aprilia) ha guanyat aquest diumenge, per davant dels seus compatriotes Maverick Viñales (Aprilia) i Jorge Martín (Ducati), la cursa de MotoGP del Gran Premi de Catalunya, onzena cita del Campionat del Món de motociclisme i que ha estat marcada per la matinera i dura caiguda de l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), que ha omplert d'incertesa el circuit i ha provocat una segona sortida.

Així, les graderies de Montmeló (Barcelona) han viscut una sortida inicial d'infart. En el revolt 1 hi ha hagut un multitudinari accident que ha involucrat el català Àlex Márquez juntament amb el francès Johann Zarco (Ducati) i els italians Enea Bastianini (Ducati), Fabio Di Giannantonio (Ducati) i Marco Bezzecchi (Ducati).

Per si no fos poc, 'Pecco' Bagnaia ha protagonitzat un esgarrifós moment en el revolt següent, per una caiguda després de perdre el control de la moto. A més, el sud-africà Brad Binder (KTM) no ha pogut esquivar l'actual líder del Mundial i li ha passat per sobre d'una cama.

Amb urgència, Bagnaia ha hagut de ser retirat pels serveis mèdics del Circuit de Barcelona-Catalunya. Tot això ha retardat diversos minuts el començament del Gran Premi, programat a 23 voltes en total. Ja sense Bagnaia a la pista, tant Aleix Espargaró com el portuguès Miguel Oliveira (Aprilia) han aprofitat els seus llocs de privilegi a la graella per estirar el grup en la segona sortida.

No obstant això, ha estat Maverick Viñales qui ha fet les primeres millors voltes a Montmeló, liderant molta estona i mantenint una bonica pugna amb el seu company d'equip a Aprilia Racing. En aquest context, el més gran dels Espargaró continuava amb les bones sensacions que li havien servit per guanyar l'Sprint de dissabte.

Darrere de tots dos, la lluita pel tercer lloc estava entre el madrileny Jorge Martín i un Miguel Oliveira que, malgrat intentar-ho amb afany, no ha pogut evitar el triplet espanyol al podi. Des que Martín l'ha superat en la volta 10, el portuguès amb prou feines ha inquietat el seu adversari.

L'instant clau ha tingut lloc a l'inici de la volta 20, arran d'un avançament una mica polèmic d'Espargaró a Viñales. El pilot de Figueres ha hagut de sortir de la traçada, però els comissaris de cursa no han investigat la maniobra. De fet, Viñales ha mantingut la segona posició fins a la bandera de quadres, i ha exhibit bon 'rotllo' amb el seu company d'equip en la volta de celebració per Montmeló.