Djokovic s'imposa a Mannarino i segella el seu bitllet a quarts a Melbourne

El tennista serbi Novak Djokovic, número u del món, ha assegurat la seva passada a quarts de final de l'Obert d'Austràlia, primer 'Grand Slam' de la temporada, després de vèncer aquest diumenge el francès Adrian Mannarino (6-0, 6-0, 6-3), un resultat que li permet igualar les 58 presències del suís Roger Federer a quarts d'un 'grand'.

Al balcànic, campió defensor i deu vegades campió a Melbourne només li ha calgut una hora i 44 minuts per eliminar el número 19 del rànquing ATP i garantir la seva 32a victòria consecutiva en el torneig oceànic, on va perdre per última vegada el 2018.

Dos 'roscos' en els dos primers sets han sentenciat gairebé definitivament Mannarino, que no ha aconseguit guanyar un joc fins el seu primer servei del tercer set, en el qual 'Nole' ha aprofitat l'única pilota de trencament de la qual ha gaudit en tot el parcial per tancar el duel.

"Els dos primers sets han estat dels millors que he jugat en molt temps. Tenia moltes ganes de perdre el meu primer joc en el tercer set perquè la tensió s'estava acumulant molt a l'estadi. Només necessitava apartar això del camí per poder-me tornar a concentrar en el que havia de fer per tancar el partit. Amb Adrian és una espècie de joc de gat i ratolí, he hagut de suportar físicament els pilotejos llargs i mirar de portar-lo per la pista, que ho he fet, i crec que he sacat molt bé", ha apuntat Djokovic després de la trobada.

Ara, s'enfrontarà en la següent ronda amb el nord-americà Taylor Fritz, número 12 del món i que ha aconseguit vèncer el grec Stefanos Tsitsipas (7-6(3), 5-7, 6-3, 6-3). Així, el nord-americà ha avançat per primera vegada en la seva carrera a quarts a Melbourne Park després de tres hores de partit per anotar-se el seu primer triomf davant un 'Top 10' en un 'Grand Slam'.