Djokovic guanya el seu tercer Roland Garros i supera en 'grand slams' a Rafa Nadal

El serbi derrota en tres sets Casper Ruud i signa un moment històric a París amb el seu 23è 'grand slam'



MADRID, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El tennista serbi Novak Djokovic es va imposar (7-6(1), 6-3, 7-5) al noruec Casper Ruud aquest diumenge per conquistar per tercera vegada Roland Garros, en una carrera que converteix en històrica amb el seu 23è 'Grand slam', un més que Rafa Nadal.

'Nole' va mantenir un alt nivell per fer-se amb el títol per la via ràpida, malgrat començar perdent el seu servei en el primer set. Ruud, en la seva tercera final d'un 'grand slam' i segona seguida a París, tampoc va poder estrenar-se, però va vendre cara la seva pell fins que va cedir davant el nou número u del món.

Djokovic, campió d'Austràlia al gener, desbanca una altra vegada Carlos Alcaraz, a qui va eliminar en semifinals, en el més alt del rànquing i rubrica el seu assalt a l'olimp el 2023. El de Belgrad deixa enrere Nadal, absent per lesió, en la carrera dels 'Grand slam' que ha mantingut històricament amb el balear (22) i amb el suís Roger Federer (20).

'Nole' mana per primera vegada en el 'Big Three', estirant també el seu rècord històric de setmanes en el número 1, i ho va celebrar tirat a la terra per treure a poc a poc l'eufòria d'un camí amb tot tipus d'avatars. El serbi va guanyar confiança en apuntar-se un primer set discret, i en el segon no va donar opció. Ruud va aguantar en el tercer, però la concentració del seu prestigiós rival no va baixar. Djokovic va lligar la seva victòria amb l'autoritat d'una era, amb tres títols ja en cadascun dels 'Grand slam'.