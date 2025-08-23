Djokovic desitja "un tercer" en la rivalitat Alcaraz-Sinner: "Vaig estar en aquesta situació amb Nadal i Federer"

MADRID 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El tenista serbi Novak Djokovic reconeix que la rivalitat que han establert l'espanyol Carlos Alcaraz i l'italià Jannik Sinner és "increïble", però va mostrar el seu desig que s'hi pot unir "un tercer jugador", un paper que va viure ell en la seva època amb Rafa Nadal i Roger Federer.
"Crec que la seva rivalitat és increïble i el que han fet en els dos últims anys és notable per a tots dos, especialment aquest any. Les finals a Roland Garros, Wimbledon i altres tornejos són simplement increïbles per al nostre esport perquè mundialment, aquest tipus de trobades i rivalitats entusiasmen molt la gent", va expressar aquest divendres Djokovic en la roda de premsa prèvia al seu debut a l'US Open.
El serbi va recalcar que la rivalitat del de Sant Candido i el del Palmar "és, sens dubte, la millor que hi ha actualment" en el seu esport i que "sembla que es mantindrà així durant un temps", encara que no oblida que "hi ha altres jugadors joves que sens dubte els desafiaran".
"Tant de bo algú pugui entrar a la contesa. Rune va ser allà i després va tenir alts i baixos, hi ha (Joao) Fonseca. Hi ha jugadors que poden tenir aquest lloc de comodí, del tercer lloc, amb el qual m'identifico perquè vaig estar en aquesta situació amb Federer i Nadal, així que vull veure un tercer jugador arribar. És divertit veure aquests nois jugar a tan alt nivell és increïble", va sentenciar.
D'altra banda, sobre la seva preparació per l'US Open, al qual arriba després de no jugar cap partit des de Wimbledon. "He entrenat molt en les últimes tres o quatre setmanes i vaig decidir no jugar perquè volia passar més temps amb la meva família perquè, per ser honest, crec que m'he guanyat el dret i tinc el luxe de triar on vull anar i què vull jugar", va confessar.
"I per ser sincer, ja no gaudeixo dels Masters 1000 de dues setmanes, són massa llargs. Em centro principalment en els Grand Slams, i m'agradaria jugar-ne més, però, actualment tenim, informalment, dotze Grand Slams a l'any, si ho penses. Ja no li dono prioritat a l'agenda tan estreta com abans ni estic buscant el rànquing", va afegir sobre aquesta qüestió.
Per això, va deixar clar que "el que importa" per a ell és "on" troba "motivació i alegria". "I els Grand Slams són, òbviament, els quatre tornejos principals on sempre sento més motivació. Estic en un moment en el qual vull veure què vull fer i com vull equilibrar les coses amb altres prioritats en la vida. Potser em perdo l'aniversari de la meva filla, el 2 de setembre, si em va bé aquí, però aquestes coses són les que realment no em vull perdre", va resoldre.