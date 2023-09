Djokovic conquereix Flushing Meadows per quarta vegada i eleva el seu nombre de 'grands' a 24

Triomf del serbi per 6-3, 7-6(5) i 6-3 contra el rus Daniïl Medvédev

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El tennista serbi Novak Djokovic ha conquerit aquest dilluns a la matinada el seu quart títol de l'US Open, últim 'Grand Slam' de l'any i vint-i-quatrè títol d'aquest calibre per a ell, després de guanyar contra el rus Daniïl Medvédev en la final per 6-3, 7-6(5) i 6-3 sobre la pista dura de Nova York (EUA).

Una altra plèiade d'esportistes, polítics, actors, cantants i altres personalitats de l'art s'ha citat a l'Estadi Arthur Ashe. A la graderia de la pista de tennis més gran del món, han vist com Djokovic s'emportava el triomf després de tres hores i 18 minuts que li han brindat el seu 'grand' número 24.

Ningú no en té tants com ell en la història del tennis masculí i només Margaret Court arriba a aquesta xifra en tennis femení. Amb 24 també en el seu palmarès, l'australiana ha estat empatada aquest dilluns per un jugador en estat de gràcia durant tot l'any. Un cop oblidada la seva polèmica per no vacunar-se de la covid, Djokovic ha brillat en cadascun dels 'grands'.

En els quatre d'aquest 2023 ha arribat a la final, i amb la nova corona de Nova York n'ha afegit tres (Open d'Austràlia, Roland Garros i aquest US Open) al seu més que dilatat currículum. Només s'ha interposat al seu camí l'espanyol Carlos Alcaraz, que als seus 20 anys el va frenar amb afany, suor i talent en la final de Wimbledon del passat 16 de juliol.

Aquell duel contra Alcaraz, directe a les pistes i indirecte en el rànquing de l'ATP, ha estat present les últimes setmanes a Flushing Meadows. Amb els quantiosos punts obtinguts en aquest torneig, i sabent que el murcià no sumaria en ser campió el 2022, el número 1 d'aquest rànquing tornarà al seu amo més prolix.

Però Djokovic volia incloure un altre títol novaiorquès en aquest botí. I per fer-ho, ha començat sense vacil·lar. S'ha apuntat el joc inaugural amb el seu servei i ha trencat immediatament, en blanc, el servei de l'oponent. L'ha consolidat sense problemes (3-0), no ha concedit cap oportunitat de 'break' i, després de pressionar en el vuitè joc (5-3), s'ha fet amb el set en el novè joc.

Després ha arribat la gran batalla de la nit, un segon set que ha durat 104 minuts i que ha suposat una oda al tennis gairebé en cada intercanvi. En el setè joc el rus ha salvat una opció de trencament (3-4), i en el següent ha passat just al contrari (4-4). Però la igualtat no es trencava, ni tan sols quan Medvédev ha gaudit d'un 40-Avantatge en el dotzè episodi.

VICTÒRIA SÒBRIA I HOMENATGE A KOBE BRYANT

Bé que hauria pogut canviar el relat en aquest punt del partit, ja que el moscovita guanyava 5-6 i això significava bola de set. No obstant això, Djokovic ha esmenat la situació (6-6) forçant una mort sobtada en la qual ha hagut de remuntar el 0-2 d'arrencada fins al 7-5 final. Medvédev ha demanat, llavors, l'atenció d'un fisioterapeuta.

Però la dinàmica ha continuat molt semblant en el tercer set, on 'Nole' ha trencat els jocs quart (3-1) i sisè (4-2), neutralitzant el 'break' que sorprenentment havia aconseguit el seu rival. Ben concentrat en els serveis posteriors, el de Belgrad ha certificat en el novè joc el seu triomf definitiu.

Després de pujar a la graderia per celebrar el seu vint-i-quatrè 'grand' amb l'entrenador, els ajudants i els seus éssers estimats, el retornat número 1 de l'ATP ha tornat a la pista per posar-se una samarreta amb el lema 'Mamba Forever' i que tenia al pit la foto de Kobe Bryant, mort exjugador nord-americà de bàsquet.

La llegenda de l'NBA va eternitzar en el seu esport el número 24 de Los Angeles Lakers, després d'haver portat també durant moltes temporades el '8'. I amb aquest '24' a l'esquena, 'Nole' ha abaixat el teló d'un US Open que, en clau de bàsquet, ha redimit l'esperit de Sèrbia, gràcies a la derrota d'aquesta selecció en la final del Mundial.