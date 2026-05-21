Detingut el suposat inversor del Lleida CF, denunciat per estafa i falsedat documental

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 21 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut el suposat inversor del Lleida CF, a qui li constava una ordre de l'Audiència Provincial de Barcelona i el club també ha denunciat per presumpta estafa i falsedat documental, confirmen fonts de la policia catalana.
Segons ha explicat el diari 'Segre', l'adjunt a la presidència del club, Marc Torres, ha anunciat aquest dijous que van descobrir que es podia tractar d'una estafa després de veure que la identitat de la persona no era l'autèntica.
"Aquesta persona va venir al meu despatx i vaig avisar els Mossos d'Esquadra i en aquell moment es va produir la detenció perquè no pot justificar la seva identitat", ha dit Torres davant els mitjans, que també ha apuntat que passarà a disposició judicial aquest dijous.