Detingut Rafa Mir per la denúncia d'una dona per presumpta agressió sexual

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del València CF Rafa Mir ha estat detingut per la Guàrdia Civil arran d'una denúncia interposada per una dona per presumpta agressió sexual, segons han confirmat a Europa Press fonts policials.

La denúncia l'ha interposat una dona de 25 anys que diu que va ser agredida juntament amb una altra dona al domicili particular de Rafa Mir. En els fets, segons el relat de la denunciant, hi hauria participat un altre home, també detingut.

L'arrest es va produir dilluns en una investigació judicial que ha estat declarada secreta.