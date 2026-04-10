3 denunciats per llançar objectes al bus de l'Atlético abans del partit contra el Barça

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han denunciat tres persones per presumptament llançar diversos objectes a l'autobús de l'Atlètic de Madrid als voltants de l'Spotify Camp Nou aquest dimecres, abans del partit de Champions contra el FC Barcelona, segons confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Periódico'.
Si bé tots tres han estat denunciats per la llei de l'esport, el tercer implicat també està investigat per la policia catalana per un delicte de danys.
D'altra banda, les mateixes fonts expliquen que la Brigada Mòbil (Brimo), que custodiava el vehicle de l'equip madrileny, continua investigant i practicant les diligències corresponents davant la previsió que hi pugui haver més persones implicades.