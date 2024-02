Dennis González i Mireia Hernández es pengen la plata en duo mixt lliure

MADRID, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

La parella catalana formada per Dennis González i Mireia Hernández ha conquistat aquest dissabte la medalla de plata en la final de duo mixt lliure de natació artística dels Mundials de natació, que s'estan disputant a Doha, quarta medalla per a la natació artística espanyola i la sisena en total per a l'equip en aquesta competició.

Els catalans han completat una gran actuació, amb hip-hop barrejat amb música tradicional de l'est d'Europa, per aconseguir una puntuació de 208.3583 --37.3500 en dificultat, 86.3500 en impressió artística i 122.0083 en execució-- per superar les puntuacions dels seus principals rivals per la plata, Colòmbia (191.8729) i Mèxic (192.5772), que finalment han aconseguit el bronze.

Els xinesos Wentao Cheng i Haoyu Shi (224.1437) han mantingut el seu favoritisme i s'han imposat en la competició gràcies als seus 224.1437 punts, que han permès que el país asiàtic aconseguís el seu setè or en el campionat de Doha.

"Hem estat tot el campionat supertensos; ja vam ser aquí en la final de duo tècnic, ens quedem amb males sensacions. En el duo lliure ho anàvem a donar tot, amb dificultat per sobre. Òbviament, la Xina ha acabat apujant el nivell de dificultat i ens ha acabat passant, però ja sabíem que són coses que no depenen de nosaltres. Hem anat a fer el mateix que vam fer en la semifinal, ho hem intentat fer fins i tot millor, però està més que superat el que teníem en ment", ha assenyalat Dennis González després de la competició.

A més, ha recalcat que en poc temps s'ha vist obligat a fer "més rutines que en l'anterior Mundial". "He tingut un problema als braços, però estava superfocalitzat en la competició. Hem arribat a l'últim dia i hem acabat de la millor manera", ha conclòs.

Per la seva banda, Mireia Hernández s'ha mostrat "orgullosa" amb l'assoliment. "Ha estat un campionat molt llarg, i amb aquest nou reglament mai no saps a què t'exposaràs. Ens quedava l'espineta del tècnic perquè en la final hi va haver aquest petit 'base mark' que ens va portar al quart lloc", ha confessat. "Quatre medalles és un balanç molt bo, estem molt contents. Sempre es pot millorar, perquè el que fa l'esport màgic també és l'ambició de voler anar sempre una miqueta més enllà", ha subratllat.

També ha recordat que l'anterior Mundial va ser fa "amb prou feines mig any" i que han aconseguit fer "una millora increïble". "Hem apujat el nivell de dificultat en totes les rutines en aquest temps tan breu i mantenint sempre la inversió artística, que és la part bonica d'Espanya. En els duos mixtos, el nivell va pujant bastant i m'enorgulleix formar part d'aquest creixement", ha dit, abans de recalcar com de "fàcil" és treballar amb el seu company.

Així, la natació artística espanyola se'n va de la capital de Qatar amb quatre medalles --les plates del duo mixt lliure, de la rutina tècnica per equips i la de Dennis González en solo lliure i el bronze d'Allisa Ozhogina i Iris Tió en duo tècnic-- i les places olímpiques per equips i en duos.

A més, s'uneixen a la plata assolida per María de Valdés en els 10 quilòmetres en aigües obertes i el bronze de Nico García Boissier i Adrián Abadía en salts sincronitzats de trampolí de 3 metres.