Dennis González i Mireia Hernández es pengen el bronze en el duo mixt lliure de Fukuoka

MADRID, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

Els nedadors espanyols Dennis González i Mireia Hernández han aconseguit aquest dissabte --a la matinada-- la medalla de bronze en la prova del duo mixt lliure de natació artística durant el Campionat del Món, que s'està disputant a Fukuoka (Japó).

Després d'haver estat segons en la preliminar del dia anterior, González i Hernández han quedat tercers en la final amb 183,4207 punts. Dos errors de la seva rutina han provocat dues 'base marks' del jurat, concorde al 24,5500 que tenien com a targeta de dificultat. Malgrat això, la parella espanyola ha culminat un destacat exercici que els ha donat el bronze.

"Ha estat un campionat molt complicat i avui (dissabte) ha estat un dia dur, però hem donat la millor versió de nosaltres mateixos. Molt orgullosos amb la rutina, la feina i el resultat. Medalles en les World Series; a Polònia [Jocs Europeus] guanyem Itàlia, que havia guanyat Rússia, que és molt dir. És increïble", ha declarat Hernández a la Real Federació Espanyola de Natació (RFEN).

A més, la nedadora catalana ha dedicat aquesta nova medalla als seus éssers més estimats. "A la meva família i especialment a la mare de la meva millor amiga, que no està passant el millor moment. Espero que es recuperi ràpid i que continuï lluitant com fins ara", ha comentat a la sortida de la piscina.

L'or ha estat per als xinesos Wentao Cheng i Haoyu Shi, gràcies als seus 225,1020 punts, i la plata se l'han adjudicat els mexicans Itzamary González i Diego Villalobos, gràcies als seus 192,5500 punts. Per darrere dels espanyols, la quarta posició finalment ha estat per als colombians Jennifer Cerquera i Gustavo Sánchez (170.2208 punts).

A raó de tres ors, una plata i tres bronzes, la delegació espanyola de natació artística ha tancat aquest Campionat del Món amb una collita de metalls destacada. Ha igualat així les set medalles obtingudes durant el Campionat del Món del 2009 celebrat a Roma (Itàlia), si bé en aquesta ocasió amb dos ors més en el bagatge definitiu.