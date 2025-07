Dennis González i Iris Tió, plata i bronze en solo tècnic

MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Els nedadors espanyols Dennis González i Iris Tió han conquistat aquest dissabte la medalla de plata i bronze, respectivament, en els seus finals de sol tècnic de natació artística dels Mundials de natació, que s'estan disputant a Singapur, dos premis que permeten a Espanya estrenar el medaller a la cita.

El català, que hores abans havia debutat en la preliminar dels equips tradicionalment femenins, va aconseguir la millor impressió artística del panell en aquesta final directa, amb 107.85 punts, la qual cosa li va permetre per acabar segon (241.1667 punts) només per darrere del rus Alexandr Maltsev.

González va sortir penúltim entre els tretze participants en una final amb noms com Maltsev, el xinès Muye Guo, el kazakh Eduard Kim o el colombià Gustavo Sánchez. Maltsev, amb 251.7133 punts, marcava el llistó del podi.

L'espanyol va nedar sota els concordes de "Lovely" de Billie Eilish i va compensar el baix nivell de dificultat de la seva rutina amb una impressionant impressió artística. El podi el va completar el mexicà Diego Villalobos, bronze (238.1600).

"Em sento superemocionat perquè portava intentant des de fa molt treure'm l'espineta del solo, i crec que ja me l'he treta. Quan he saltat a l'aigua he recordat cada error que vaig tenir en altres competicions i m'he dit 'ho trauré calgui el que calgui'. Ho he gaudit moltíssim", va assenyalar González després de la prova.

A més, va reconèixer que haver competit abans en la preliminar d'equips li ha servit per "treure's els nervis". "M'ho he pres com una cosa positiva, he pogut competir molt millor", va reconèixer.

Posteriorment, Iris Tió augmentava la collita de medalles de la delegació espanyola en penjar-se el bronze a la final de sol tècnic, després la cinquena plaça de la preliminar. Tot amb una actuació amb la qual es va quedar a sol dues desenes de la plata.

En total, va aconseguir 260.2917 punts que li van permetre per situar-se primera quan quedaven dues nedadores per participar: la russa Vasilina Khandoshka i la xinesa Huiyan Xu, que finalment la van superar i van aconseguir la plata (260.5416) i l'or (272.9917), respectivament.

"Estic supercontenta de com he nedat, molt orgullosa. He competit moltes vegades amb aquest solo aquesta temporada i he anat millorant. Ho he deixat tot a la piscina, m'he sentit molt a gust quan he acabat", va afirmar Tió.

També va assenyalar que ha pogut comprovar que "el nivell està molt alt en els solos". "Vull millorar l'altura en els elements en el futur. La que ha quedat segona només fa solos, i jo tinc més coreografies, la qual cosa posa més en valor aquesta medalla. M'alegro que hi hagi tant de nivell, perquè així puc continuar millorant molt més", va expressar.