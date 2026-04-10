El delegat del primer equip del FCB diu que va rebre els informes del cas Negreira

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El delegat del primer equip del FC Barcelona, Carles Naval, ha afirmat que des del 2014 va ser ell qui va rebre els informes arbitrals vinculats al cas Negreira per correu electrònic, qui els va custodiar i validar, segons han informat fonts judicials a Europa Press.
Naval ha declarat aquest divendres en qualitat de testimoni davant la titular del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, la instructora que investiga si els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), José María Enríquez Negreira, i al seu fill, Javier Enríquez, es corresponen amb una presumpta retribució il·legítima per aconseguir favors arbitrals.
El delegat també ha explicat que els informes, que no anaven signats, els enviava al cos tècnic, que es tractava d'un servei que el club posava a disposició dels entrenadors, que els podien utilitzar o no --el primer equip no els feia servir gaire--, i que consistien en una anàlisi de la filosofia de cada àrbitre.
Naval també ha confirmat que validava la recepció dels informes perquè es facturessin, i que tenia potestat per fer-ho amb despeses de fins a un màxim de 3.000 euros.
La magistrada també ha pres declaració aquest divendres al tresorer del FC Barcelona, Alfons Castro, que ha comparegut com a representant legal del club, imputat com a persona jurídica.
Castro, que només ha respost a les preguntes de la defensa, ha assegurat que el club ha complert amb la legalitat i que ha anat evolucionant a mesura que la legislació també ho ha fet.
En aquest sentit, ha explicat que a partir del 2010, moment en el qual es va modificar el Codi Penal per introduir per primera vegada la possibilitat d'atribuir responsabilitat penal a les persones jurídiques, el FC Barcelona va introduir més controls als ja existents, un paper que va recaure sobre el departament de Compliance, que opera amb independència al club.
CONDEMNAT EL 2016
El 2016, el FC Barcelona va ser condemnat com a persona jurídica pel cas Neymar 1 pel qual el club blaugrana es va conformar a pagar una multa de 5,5 milions d'euros per dos delictes de frau en el fitxatge del jugador brasiler.
Ara, el Barça està imputat per presumptes delictes d'administració deslleial i corrupció en l'esport en el cas Negreira, en el qual s'investiga si el més de 7 milions que va pagar entre 2001 i 2018 a Negreira i al seu fill es corresponen amb una presumpta retribució il·legítima per aconseguir favors dels col·legiats.