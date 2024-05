El defensa Daley Blind renova amb el Girona fins al 2026

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El defensa neerlandès Daley Blind continuarà a Montilivi fins l'estiu del 2026 després d'arribar a un acord amb el Girona per renovar el contracte una temporada més del que ja tenien signat, ja que és una peça clau de l'equip de Míchel.

"El Girona FC i Daley Blind han arribat a un acord per ampliar el contracte del defensa neerlandès una temporada més, fins al juny del 2026", ha anunciat el club gironí en un comunicat.

Blind, de 34 anys, és amb 33 partits disputats aquesta temporada una "peça fonamental" de l'equip, com un dels centrals habituals i el cinquè jugador més utilitzat per Míchel durant la històrica campanya de l'equip català, després d'haver marcat 3 gols.

"Amb l'ampliació del contracte de Daley Blind, el Girona garanteix la continuïtat d'un jugador polivalent i que, als seus 34 anys, té una extensa experiència en alguns dels clubs més prestigiosos del continent, com l'Ajax, el Manchester United o el Bayern de Munich", ha assenyalat l'entitat.

Una experiència que serà clau en el tram final de LaLiga EA Sports per obtenir el subcampionat i una plaça per a la següent Supercopa d'Espanya, i també de cara al curs vinent per afrontar amb garanties la primera Champions de la història del club de Montilivi.