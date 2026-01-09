Deco confirma el retorn de Joao Cancelo al Barça: "Millorarà la qualitat de la plantilla"

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El director de futbol del FC Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', ha confirmat aquest divendres el fitxatge del defensa portuguès Joao Cancelo i ha subratllat que la seva imminent incorporació respon a la necessitat d'elevar el nivell de l'equip en el mercat d'hivern, més enllà de cobrir una posició concreta al lateral dret.
"Cancelo millorarà la qualitat de la plantilla. No és un tema de centrals o no. Estem recuperant Ronald Araujo, qui Flick ha dit que amb ell tenim un central més. Cancelo et permet que Eric Garcia no hagi de jugar tant de lateral i també que en un moment de dificultat fins i tot Kounde passi per dins. Ens dona opcions que no teníem fins ara", ha assenyalat.
"No es fitxa Cancelo per un únic tema, primer és perquè és un gran jugador. A nosaltres al final el que ens importa en el mercat d'hivern és millorar la qualitat de la plantilla; si és per continuar igual o baixar-lo no té cap sentit", ha explicat Deco als mitjans desplaçats a l'Aràbia Saudita per cobrir la Supercopa d'Espanya.
Deco ha incidit que es tracta d'una oportunitat de mercat difícil de repetir i ha destacat la predisposició del jugador, que no estava inscrit a l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita, precisament, i que ja va ser blaugrana quan el Manchester City el va cedir en la temporada 2023/24, per la qual cosa coneix bé molts dels qui seran els seus companys.
"Cancelo és un futbolista de nivell, de qualitat. És una operació que difícilment s'hauria pogut fer, però no estava inscrit i tenia un acord per sortir. A més, és un jugador que està boig pel Barça i per l'encant que té aquest club. Al final, el més important és això: que Cancelo ens millora la qualitat de la plantilla", ha remarcat.