Davidovich sucumbeix davant Paul i Djokovic s'emporta un ensurt en l'US Open

MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Alejandro Davidovich Fokina s'ha vist eliminat aquest divendres en els setzens de final de l'US Open, quart 'Grand Slam' de la temporada, que es disputa sobre pista dura a Nova York (Estats Units), després de perdre per 6-1, 6-0, 3-6 i 6-3 contra el nord-americà Tommy Paul, mentre que el serbi Novak Djokovic s'ha emportat un bon ensurt jugant contra el seu compatriota Laslo Djere, contra el qual li han calgut cinc sets i remuntar un 2-0 per imposar-se per 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3.

A la pista de l'Estadi Arthur Ashe, Davidovich ha caigut davant un rival que li té presa la mesura. S'ha enfrontat contra Paul tres vegades durant la seva carrera i el malagueny s'ha emportat tres derrotes. L'última, aquesta tercera ronda a les instal·lacions de Flushing Meadows, que s'ha cristal·litzat després de dues hores i 20 minuts.

Tot i que 'Foki' ha començat el partit amb un 15-40, ha estat un miratge, i és que gairebé en cap moment s'ha sentit còmode. No en va, el jugador local ha salvat totes dues opcions de 'break' i, a sobre, ha aprofitat l'única opció seva en el joc posterior (2-0). Sense incordis en els seus torns de servei i amb el marcador a favor, Paul ha ampliat la renda i ha segellat aviat el set inaugural.

Molt desdibuixat amb el 'drive', l'andalús ha cedit el seu servei tan bon punt ha arrencat el següent set i ja ha anat a remolc tota l'estona. Ha lluitat bastant en el tercer joc, però igualment el seu adversari ha trencat el servei (3-0) i ha deixat aplanat el camí fins a triomfar en el segon parcial.

L'esperança per 'Foki' ha arribat durant el tercer set, apurant Paul i, sobretot, exhibint la virtut que li havia faltat en pilotejos anteriors. Ha trencat en el quart capítol (1-3), renda suficient per fer-se amb aquest tercer set i apostar per un inici competidor en el quart.

No obstant això, l'ímpetu del malagueny s'ha quedat en l'intent, sense quallar una bola de 'break' quan en tenia oportunitat. A més, el nord-americà s'ha col·locat 3-1 amb un trencament que ell sí que ha sabut concretar i, més endavant, administrar amb destresa. El 6-3, en aquell temps definitiu, ha donat a Paul el bitllet cap als vuitens de final.

Per la seva banda, en el torn nocturn, Novak Djokovic ha sabut reaccionar a temps per evitar una sorprenent eliminació davant el seu compatriota Laslo Djere, contra el qual li han calgut tres hores i 45 minuts per superar-lo en cinc sets per 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3.

El duel entre serbis ha tingut un guió inesperat. Djere, trenta-dosè cap de sèrie, ha sortit molt motivat a la pista, però sobretot molt sòlid amb el seu servei, que no ha perdut en els dos primers sets. Un trencament en el primer joc del partit li ha valgut per fer-se amb el primer, mentre que un altre trencament a mitjans del segon joc li ha fet fregar la gran sorpresa.

Però en aquell moment, el guanyador de 23 'Grand Slams' ha aconseguit trobar la seva versió més demolidora, alhora que el seu rival ha anat perdent solidesa, si bé ha continuat buscant opcions. Tots dos 6-1, el segon de gairebé una hora de durada, han igualat l'enfrontament, i en el cinquè i definitiu parcial, 'Nole' ha trencat aviat i, després de salvar una bola de 'break', ha signat el passi a la quarta ronda, en la qual competirà contra el croat Borna Gojo.