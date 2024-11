David Alonso fa història amb la seva catorzena victòria amb Moto3

Dani Holgado, que aconsegueix el subcampionat, i Ángel Piqueras completen el podi

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El pilot colombià David Alonso (CFMoto) ha signat la victòria, catorzena del curs per a ell, en la carrera de Moto3 del Gran Premi Solidari de Barcelona, última prova del Mundial de motociclisme i que se celebra al Circuit de Barcelona-Catalunya, una nova actuació de rècord per comandar l'últim podi de l'any per davant dels espanyols Dani Holgado (GasGas), que es va garantir el subcampionat, i Ángel Piqueras (Honda).

El colombià, que ja s'havia adjudicat el títol fa setmanes, va tancar en gran la seva espectacular temporada, amb una nova victòria i amb dos nous rècords. Cap pilot en cap categoria en la història del Mundial havia aconseguit 14 triomfs en una mateixa campanya, i el seu setè triomf consecutiu en la categoria li permet superar el rècord de Valentino Rossi en 125 cc el 1997.

Mentrestant, Holgado va quedar segon i amb això va aconseguir el subcampionat de la cilindrada petita --arribava al Circuit de Barcelona-Catalunya empatat a punts amb el neerlandès Collin Veijer (Husqvarna), que va quedar desè--, i Piqueras, quart a la meta, es va pujar al tercer calaix del podi per una sanció de tres segons a Adrián Fernández (Honda) --finalment onzè-- per saltar-se les corbes 1 i 2 en l'última volta.

Alonso, 'poleman' del dissabte, va defensar la seva posició de privilegi una vegada apagats els semàfors, però només unes voltes després es veia baixat fins a la quarta plaça superat per Dani Holgado (GasGas), Adrián Fernández (Honda) i David Muñoz (KTM).

Tots tres van liderar el sòlid grup de més d'una dotzena de pilots que comandava la prova amb menys de dues desenes de diferència entre el líder, Holgado, i l'últim. Adrián Fernández li va donar relleu en el cap, i encara que l'alacantí va tornar breument al liderat, el madrileny el va recuperar.

La lluita entre tots dos va propiciar que Alonso recuperés posicions, passant a ser segon a set girs per al final després d'avançar Holgado, que encara es mantenia per davant del neerlandès Collin Veijer (Husqvarna) en la baralla pel subcampionat.

Amb només cinc voltes per davant, el colombià va prendre el comandament, tot i que Fernández encara el va disputar. El ja campió, a tres girs, va caure a la cinquena plaça, però va remuntar de nou dues voltes després per tornar pel cap alt i fer història.

Fora del podi i tenint en compte la sanció de Fernández, José Antonio Rueda (KTM) va acabar cinquè; David Muñoz (KTM) --penalitzat també amb un lloc per conducció irresponsable-- va concloure sisè; Iván Ortolá (KTM) va ser novè; Adrián Fernández, onzè; David Almansa (Honda), catorzè; el debutant Álvaro Carpe (KTM), dinovè; i Xabi Zurutuza (KTM), vint-i-unè.