El davanter de l'Espanyol Javi Puado pateix un esquinç al genoll i és baixa indefinida

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El jugador i capità del RCD Espanyol Javi Puado serà baixa de manera indefinida a causa d'un esquinç al genoll dret que ha patit aquest dimecres en l'entrenament del primer equip blanc-i-blau, segons ha anunciat l'entitat perica en un comunicat.
"Les proves mèdiques realitzades a Javi Puado han confirmat que el jugador pateix un esquinç al genoll dret. Puado s'ha lesionat en l'entrenament d'aquest dimecres a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. La seva evolució en marcarà la disponibilitat", ha anunciat el club.
Puado ha marcat dos gols en les vuit jornades disputades de LaLiga EA Sports i, com a capità de l'equip que entrena Manolo González, la seva absència serà important per a un bloc que ara mateix és novè en la classificació després d'enllaçar quatre jornades sense guanyar.