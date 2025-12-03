Dani Olmo estarà un mes de baixa per una luxació a l'espatlla

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
El migcampista del FC Barcelona Dani Olmo estarà aproximadament un mes fora de l'equip en confirmar-se que pateix una luxació d'espatlla, fruit de la caiguda que va patir en la rematada que va acabar en gol en el triomf contra l'Atlètic de Madrid (3-1) a l'Spotify Camp Nou.
"El jugador del primer equip Dani Olmo va patir una luxació a l'espatlla esquerra en el partit contra l'Atlètic de Madrid. Després de les proves realitzades, s'ha optat per un tractament conservador i el temps aproximat de recuperació és d'un mes", ha anunciat el club blaugrana.
Olmo va ser titular en el partit de dimarts contra l'Atlètic de Madrid i va marcar el 2-1 en el minut 65, però l'egarenc, en estat de gràcia golejador, va caure malament sobre la clavícula després de rematar i va demanar el canvi molt dolgut.
Fins ara, el de Terrassa acumula 17 partits --13 a LaLiga EA Sports i 4 a la Champions--, en què ha repartit dues assistències i marcat quatre gols, els tres últims en les dues últimes jornades de Lliga, amb doblet davant l'Alabès i el gol de l'infortuni contra els matalassers.