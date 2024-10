Dani Olmo entrena amb el grup i ja està a punt de poder jugar

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador Dani Olmo ha entrenat aquest dijous amb els seus companys en la sessió del primer equip del FC Barcelona per preparar el partit de diumenge contra el Sevilla FC de LaLiga EA Sports, en el qual el de Terrassa ja hi podria ser i, si no, s'espera que li donin l'alta mèdica i que torni a l'equip la setmana vinent, clau pels partits contra el Bayern de Múnic i el Reial Madrid.

Dani Olmo es va lesionar en el triomf contra el Girona FC a Montilivi (1-4) en la cinquena jornada del campionat de lliga, a mitjans de setembre, amb una afectació muscular al bíceps femoral, però, després de complir-se els pronòstics, ja està a punt de recuperar-se.

Malgrat la manca de rodatge i amb pocs entrenaments sencers, en què el primer ha estat el d'aquest dijous, Hansi Flick ja podria comptar amb ell de cara diumenge, contra el Sevilla, o bé esperar que estigui més en forma pel que fa la càrrega d'entrenaments i pensar en el de Terrassa per a aquesta doble cita contra el Bayern i el Reial Madrid.