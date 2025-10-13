Dani Olmo, baixa indefinida amb una lesió al soli sense afectació connectiva

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El jugador del FC Barcelona Dani Olmo estarà de baixa durant un temps indefinit per una lesió muscular al soli esquerre que, no obstant això, no presenta "afectació connectiva", i es perdrà els següents partits amb el Barça després de tornar lesionat de la selecció espanyola.
"El jugador Dani Olmo pateix una lesió muscular al soli de la cama esquerra, sense afectació connectiva. El temps de recuperació dependrà de l'evolució", ha anunciat el club blaugrana en un comunicat.
Segons ha explicat la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Olmo va arribar a la concentració dilluns passat amb "signes de fatiga muscular", tal com va informar el FC Barcelona a la selecció. Una fatiga que, després d'un únic entrenament previ al partit contra Geòrgia, divendres passat i que va acabar amb molèsties, ha acabat sent una lesió muscular.
Fins ara, Dani Olmo ha jugat 10 partits entre LaLiga EA Sports (8) i la Champions League (2), durant els quals va marcar un gol en la victòria contra el Getafe i va donar dues assistències, també en la competició domèstica.