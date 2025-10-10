Dani Olmo és baixa contra Geòrgia i Bulgària per una lesió muscular

El jugador del FC Barcelona es farà més proves a Barcelona per determinar l'abast de la lesió
MADRID, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El futbolista Dani Olmo té una lesió muscular a la cama esquerra, no especificada per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que l'obligarà a perdre's els partits de la selecció absoluta contra Geòrgia i Bulgària i és dubte per als següents partits amb el FC Barcelona.
"Dani Olmo no es podrà enfrontar a Geòrgia a Elx i a Bulgària a Valladolid per lesió. El jugador va arribar dilluns passat a la concentració amb signes de fatiga muscular com va informar el FC Barcelona", ha explicat la RFEF en un comunicat.
La federació assegura que fins ara la simptomatologia havia anat millorant "a poc a poc" amb tractament i dosificació de càrregues, per la qual cosa estava planificat que el davanter fes "exclusivament una part" de l'entrenament d'aquest divendres.
En concret, pateix "molèsties musculars" a la cama esquerra i els serveis mèdics de la selecció han optat per fer-li unes proves complementàries en què se li ha diagnosticat una "lesió muscular" no especificada de la qual s'ha informat els serveis mèdics del FC Barcelona.
"El jugador iniciarà la seva recuperació en la concentració de la selecció i demà (dissabte) tornarà a Barcelona quan la resta de l'expedició viatgi fins a Elx per enfrontar-se a la selecció georgiana", ha explicat la RFEF.