Dani Molina guanya la medalla d'or en la classe PTS3 del triatló a Paris 2024

PARÍS, 2 set. (de l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El triatleta Dani Molina ha aconseguit aquest dilluns la setzena medalla de la delegació espanyola en els Jocs Paralímpics de París després de guanyar l'or en la categoria PTS3 per a esportistes amb discapacitat física.

El madrileny, en el seu debut per fi en uns Jocs en aquest esport, ha obtingut la medalla gràcies a la seva magnífica cursa a peu. Després de sortir del segment de bicicleta en tercera posició, ha eixugat ràpidament gairebé un minut de desavantatge per proclamar-se campió i ha pogut celebrar el triomf a la línia de meta, on també hi havia la reina Letícia, que aquest matí donava suport als triatletes.

A més a més, en la categoria per a esportistes en cadira de rodes, la també madrilenya Eva Moral ha estat a punt de repetir la medalla de bronze de fa tres anys a Tòquio després d'acabar en la quarta posició, a tan sols set segons del podi.