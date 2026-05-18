El defensa Dani Carvajal posa fi a la seva etapa al Reial Madrid

El futbolista Dani Carvajal no continuarà la pròxima temporada al Reial Madrid després d'acordar amb el club posar fi "a una etapa meravellosa" en la qual ha guanyat un total de sis Lligues de Campions i després d'una última campanya en què no ha tingut gaire protagonisme.
"El Reial Madrid CF i el nostre capità Dani Carvajal han acordat posar fi a una etapa meravellosa com a jugador del nostre club al final d'aquesta temporada. El Reial Madrid li vol mostrar el seu agraïment i afecte a una de les llegendes més grans del nostre club i del futbol mundial", ha informat aquest dilluns el conjunt madrileny en un comunicat sobre el de Leganés (Madrid), que s'acomiada del club amb 27 títols.