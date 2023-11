La Cursa de la Dona reuneix 33.000 dones als carrers de Barcelona

MADRID, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

Més de 33.000 dones han participat aquest diumenge en la Cursa de la Dona de Barcelona, novena i última prova del circuit 2023 de la Cursa de la Dona Central Lechera Asturiana, en la qual la catalana Cristina Silva s'ha emportat la victòria.

El renovat circuit de 7,7 quilòmetres ha portat la 'marea rosa' per alguns dels principals carrers del centre de la Ciutat Comtal, amb sortida i meta als voltants de l'Arc de Triomf. Després de la cursa a peu, també s'ha celebrat un festival de fitness i aeròbic d'una hora guiat pels millors monitors de Les Mills, Dance Emotion, Ballet Fit i Zumba i l'actuació musical de Team D'Luxe.

La catalana Cristina Silva s'ha emportat el triomf després de creuar la línia de meta en un temps de 26:47, gairebé mig minut per davant de l'aragonesa Sara Benedí, guanyadora de la Cursa de la Dona Central Lechera Asturiana de Saragossa. Anna Beltrán ha estat tercera amb 27:35.

Abans de la sortida s'ha homenatjat la triatleta paralímpica Eva Moral, bronze a Tòquio 2020 i que ha format part de l'equip Sports Santander, i l'atleta paralímpica Melani Berges, per la seva contribució a l'esport femení i a la societat. "Tòquio va ser un somni complert. Poder viure ara la segona experiència amb la meva família serà una meravella. Ja queda menys d'un any i serà un repte molt difícil tant físicament com mentalment, però als esportistes ens encanten els reptes, de manera que estic preparada", ha indicat Moral sobre el seu bitllet per a París 2024.

"A mi l'esport m'ho ha donat tot i em sento molt feliç de veure tantes dones avui (diumenge) en aquesta cursa. A més, és crucial que donem visibilitat a l'esport paralímpic i espero animar nenes i dones que tinguin qualsevol tipus de discapacitat a fer activitat física perquè és molt important per a la salut i integració social", ha afegit.