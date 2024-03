Cubarsí, després de debutar amb Espanya: "Intento ser jo, sortir amb calma i jugar al que sé"

MADRID, 23 març (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional català Pau Cubarsí ha apostat aquest divendres, després de debutar en la selecció espanyola absoluta amb 17 anys i 60 dies, per ser fidel a si mateix, per "sortir amb calma" i per "jugar" al que sap per convèncer Luis de la Fuente, malgrat la derrota d'Espanya contra Colòmbia (0-1) en un partit amistós.

"Intento ser jo, sortir amb calma i jugar al que jo sé. El míster m'ha donat la confiança i l'he intentat aprofitar al màxim", va declarar Cubarsí a RTVE després que la 'roja' va perdre contra els colombians a l'Estadi Olímpic de Londres.

"La veritat és que molt orgullós perquè hagi arribat el meu debut amb la selecció espanyola absoluta. Era un somni des de petit, sempre que he estat amb les categories inferiors. Però dolguts per la derrota perquè és un 'pal' perdre sempre. Però això és un camí llarg, hem de continuar i enfocar-nos per al següent partit", va afegir el central culer.

Finalment, Cubarsí va analitzar el seu estil de joc. "Sempre ho faig amb tranquil·litat, intento ser jo mateix, la família m'ajuda sempre en aquest aspecte i intento donar el millor de mi sempre", va resumir el jugador del FC Barcelona.