El CSD estima el recurs del FC Barcelona i manté les llicències de Dani Olmo i Pau Víctor

MADRID 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell Superior d'Esports (CSD) ha estimat aquest dijous el recurs d'alçada presentat el passat 7 de gener pels futbolistes Dani Olmo i Pau Víctor i pel FC Barcelona, amb el qual anul·la l'acord de la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació RFEF-LaLiga i manté les llicències de tots dos jugadors, que podran continuar jugant.

"Amb aquesta resolució, tots dos jugadors mantenen la llicència en vigor. Això és així perquè la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha reconegut, així mateix, en les seves al·legacions que 'no hi ha cap resolució federativa que acordés la cancel·lació de les llicències', circumstància exigida per la mateixa RFEF en la resolució del 30 de juny del 2022", ha informat el comunicat del CSD.

Per tant, l'organisme dona la raó al Barça i recorda que la carrera professional de Dani Olmo i Pau Víctor "ha estat protegida des del passat 8 de gener per la mesura cautelar urgent que va concedir amb l'únic interès d'evitar un dany irreparable fins a la resolució d'aquest procediment".