Cristina Gutiérrez: "El Dakar m'ensenya cada any un valor nou i un aspecte diferent"

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -

La pilot espanyola Cristina Gutiérrez (Dacia) assegura que el ral·li Dakar és una prova que "posa el cos i la ment al límit", però que també li "ensenya cada any un valor nou i un aspecte diferent" i que, a més de l'aspecte purament de competició, també li suposa "una aventura".

La burgalesa és una de les protagonistes de 'Dakar: Carrera contra el desert', una pel·lícula documental dirigida per Jalifa Lespert que està disponible a les principals plataformes digitals des del dilluns 12 de maig i que se submergeix en els secrets del considerat raid més dur del món.

"Per mi, i suposo que per molts dels pilots que surten al documental, ha estat la primera vegada i sobretot el fet que ens estiguessin gravant durant una prova tan dura com és el Dakar ha estat fins i tot per ells un repte", va assegurar Gutiérrez en una entrevista amb Europa Press.

La burgalesa no oblida que a més aquest enregistrament va ser en l'edició del 2003 en què hi va haver "unes condicions climàtiques bastant adverses" i amb el "famós riu" en què es va quedar atrapada per les inundacions. "També per ells estar amb tots els pilots al mateix temps era molt complicat, així que puc dir que ha estat un èxit perquè és una prova que no és gens fàcil de gravar i de transmetre tots els valors que es volien transmetre", va indicar.

La pilot de Dacia té clar que el raid "és una prova de competició", però que també guarda "molts valors i moltes coses que fins ara faltaven per explorar i ensenyar al públic en general". "Crec que amb aquest documental es veuran els valors del Dakar tan importants com el treball en equip, l'esforç i la superació. Que hagin estat capaços de mostrar tot això per mi ha estat tot un èxit", va opinar.

En aquest sentit, encara que no calgués que el Dakar "s'obrís a més públic" perquè l'afició del 'motorsport' "és un nínxol molt concret", aquest documental permetrà ampliar el rang i "generar aquest impacte en altres persones que es puguin veure inspirades pels valors del Dakar".

"Això fa que la carrera en si creixi i els aficionats s'interessin més també pel món del motor i, en concret, del Dakar, que al llarg de la història ha crescut. Però és cert que avui amb les plataformes i amb els mitjans que podem tenir per explorar noves generacions és perfecte", va advertir.

Gutiérrez subratlla que aquest documental ofereix "l'oportunitat" de veure altres aspectes del Dakar de tarannà "més personal" o de preparació. "Quan era petita no tenia l'oportunitat de veure, i sobretot d'empatitzar també amb els pilots i copilots i amb tothom involucrat. Com més natural i més real et mostres crec que ets més capaç d'arribar a més públic", va afegir sobre aquest tema.

La castellana-lleonesa avisa que "el més complicat" d'aquesta carrera és que "no hi ha res concret, pensat ni estudiat". "Tu surts a cada etapa a un lloc que l'organització et prepara com un repte i no sabem per on anirem", va puntualitzar.