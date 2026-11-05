Cristiano Ronaldo anuncia la seva retirada de la selecció portuguesa

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Cristiano Ronaldo ha anunciat aquest dijous la seva retirada de la selecció portuguesa, que deixa després d'haver defensat la samarreta durant 23 anys, ser el jugador amb més internacionalitats i més gols i aixecar tres trofeus: una Eurocopa i dues Lligues de Nacions.
"Per als portuguesos: ha arribat el dia de tornar la samarreta número set de la selecció de l'equip nacional. No l'he sentit mai només meva, però durant 23 anys he tingut el privilegi i la responsabilitat de portar-la, de defensar-la i dur-la amb mi a estadis d'arreu del món. Avui ha arribat el dia. És hora de entregar-la al futur", afirma el davanter portuguès en un video publicat a les xarxes socials.
Cristiano diu que no ha estat una decisió fàcil: "Acaba un viatge que va començar l'agost del 2003 i que ha canviat la meva vida per sempre. Quan miro enrere i penso en tot el que he viscut amb la selecció, no només veig partits, gols, rècords o trofeus. Veig milions de portuguesos que no he arribat a conèixer en persona, però que formen part de la meva vida", declara.
El guanyador de cinc pilotes d'or recalca que hi ha una cosa que "el temps no pot esborrar", i és el lloc que ocupa al cor de les persones: "Si algun cop t'he fet feliç, si algun cop algun un gol meu t'ha fet abraçar algú, oblidar una preocupació per sentir-te orgullós del nostre país, tot ha valgut la pena. Ser portuguès també és això. Patir junts, aixecar-nos junts i tornar a creure", diu als seus fans.
A més, ha donat les gràcies als seus companys i entrenadors: "He tingut el privilegi de ser el vostre capità, però cap capità camina sol, sou part de la meva història. I sense els entrenadors, directius, fisios, assistents... cap dels meus èxits hauria estat possible sense vosaltres".
Cristiano Ronaldo deixa així la selecció portuguesa després de 23 anys defensant la seva samarreta, en els quals ha aconseguit marcar 146 gols en 234 partits, que el converteixen en el jugador portuguès amb més internacionalitats i màxim golejador de la història de Portugal, amb tres títols: una Eurocopa (2016) i dues Lligues de Nacions (2019 i 2025).
En termes de rècord, Cristiano Ronaldo es retira del futbol internacional sent el màxim golejador històric de les Eurocopes amb 14 gols i el que més edicions del torneig ha disputat (6). A més, també ha participat en sis Copes del Món, en què ha estat l'únic jugador capaç de marcar gol en sis edicions.