Courtois pateix una lesió muscular al quàdriceps i estarà un mes i mig de baixa

MADRID 19 març (EUROPA PRESS) -
El porter del Reial Madrid Thibaut Courtois pateix una lesió muscular al quàdriceps dret i estarà aproximadament unes sis setmanes de baixa, amb la qual cosa es perdrà el derbi contra l'Atlètic de Madrid de diumenge i el tram decisiu de la temporada.
"Després de les proves realitzades avui al nostre jugador Thibaut Courtois pels Serveis Mèdics del Reial Madrid se li ha diagnosticat una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps dret", ha informat el club en un comunicat.
El porter belga va ser substituït per Andrí Lunin en el descans del partit de tornada dels vuitens de final de la Champions de dimarts davant el Manchester City, a causa d'una sobrecàrrega a l'adductor, i ara es confirma el pitjor escenari amb una lesió muscular greu.
El porter queda "pendent d'evolució", tot i que el belga podria estar aproximadament un mes i mig de baixa, per la qual cosa es perd el derbi contra l'Atlètic de Madrid de diumenge de LaLiga EA Sports, l'eliminatòria de quarts de final de la Champions davant el Bayern de Múnic --el 7 d'abril l'anada i el 15, la tornada-- i l'anada d'unes hipotètiques semifinals europees contra el PSG o el Liverpool.
A més a més, arribaria amb dubtes de cara al clàssic davant el FC Barcelona de la penúltima jornada de LaLiga EA Sports el 9-10 de maig, matx que podria ser clau per decidir el títol domèstic sempre que la distància entre tots dos clubs no sigui àmplia.