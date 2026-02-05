Collboni ofereix a Tolón que Barcelona aculli la final del Mundial de futbol 2030

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dijous amb la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Milagros Tolón, en la seva primera visita des que ocupa el càrrec, i li ha transmès la voluntat de la capital catalana d'acollir la final del Mundial de futbol del 2030.
Collboni ha convidat formalment Tolón a assistir a les etapes inicials del pròxim Tour de França, que sortirà des de Barcelona aquest juliol, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.
També han obert una reflexió sobre la "compatibilitat dels usos professionals i amateurs de les instal·lacions esportives a grans ciutats i el reconeixement de l'excepcionalitat dels clubs històrics de la ciutat en les licitacions de la gestió dels equipaments públics on desenvolupen la seva activitat".
En matèria educativa, l'alcalde ha compartit el desenvolupament del Pla clima escola per climatitzar 170 centres de primària fins al 2029, i també la possibilitat de portar-lo als instituts, un fet condicionat per una actualització de la regulació estatal.
Ha afegit que tots dos han comentat la conveniència de desenvolupar programes d'alfabetització digital per proporcionar als joves "eines que els ensenyin a regular l'ús de les pantalles i a potenciar el seu desenvolupament acadèmic".