Collboni: L'Ajuntament té "tant d'interès o més" que el Barça en que avancin les obres

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dijous que l'Ajuntament té "tant d'interès o més" que el FC Barcelona en que les obres de l'Spotify Camp Nou avancin a bon ritme, però ha reiterat que la seva prioritat és garantir la seguretat dels espectadors.
"En la mesura que la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona no donin totes les autoritzacions necessàries per la qüestió de la seguretat, doncs no es podrà donar la primera ocupació", la qual ha confirmat que seria d'uns 25.000 espectadors, ha subratllat en una entrevista a RAC 1 recollida per Europa Press.
Ha expressat que la relació amb la directiva de l'entitat és, a parer seu, molt fluïda i molt franca, que entén la seva inquietud i ha assenyalat que l'estadi és una de les grans transformacions que tindrà la ciutat de Barcelona en els pròxims anys: "Per tant som els primers interessats en que vagi ràpid i bé".
ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS
Preguntat per un hipotètic interès del consistori a endarrerir l'obertura de l'estadi per així poder continuar llogant l'Estadi Olímpic Lluís Companys al club, ho ha rebutjat i ha afirmat que l'Estadi Olímpic "està pensat i concebut" perquè s'hi celebrin concerts.
"Hem hagut de bloquejar un estadi sense tenir la certesa de què passarà i no s'hi poden fer concerts perquè estem, diguem-ne, supeditats al calendari de les obres perquè volem ajudar el club", ha dit.