Collboni demana que l'Spotify Camp Nou aculli la final del Mundial 2030

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tornat a demanar que l'Spotify Camp Nou, l'estadi del FC Barcelona, aculli el 2030 la final del Mundial, un cop acabi la remodelació: "És la millor candidatura perquè tindrem el millor camp d'Europa".
Ho ha dit aquest dilluns en la inauguració de l'exposició 'Reyes del Mundo' organitzada per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez; el president de la RFEF, Rafael Louzán; i el president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, i a la qual també han assistit el president del FC Barcelona, Joan Laporta, i l'exjugador i campió del món, Joan Capdevila.
EXPOSICIÓ
La mostra exposa a la sala Ràfols de l'Ajuntament la copa del món guanyada per la selecció espanyola aquest estiu en el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà i es podrà visitar aquest dilluns de 13 a 20 hores i dimarts de 10 a 20 hores de franc i per ordre d'arribada.
L'alcalde ha recordat que van posar una pantalla gegant al parc del Fòrum que va aplegar 30.000 persones per mirar el partit i posteriorment celebrar el triomf amb la resta de la ciutat "pacíficament".
"Reivindico la capacitat del futbol de repartir alegries i reivindicar valors. L'esport trenca barreres entre persones que pensem diferent i tothom recordarà amb qui estava i què feia aquell dia. La copa del món és benvinguda a casa seva", ha sostingut.
9 FUTBOLISTES CATALANS
Collboni, Álvarez, Louzán i Soteras han coincidit a destacar que dels 26 futbolistes que van ser campions del món, 9 són catalans, i Catalunya és la comunitat autònoma que més jugadors ha aportat a l'equip.
Álvarez ha apuntat que l'esport català ha tingut un any "extraordinari" i que la generació de futbolistes catalans té capacitat per allargar-se fins a l'edició del 2030.
Ha incidit que continuen treballant perquè l'Spotify Camp Nou sigui la seu de la final del 2030 i ha afirmat que ho estan fent de manera "honesta i de la mà" amb l'Ajuntament de Barcelona i el de Cornellà (Barcelona) per tenir dues seus del torneig.
Per la seva banda, Louzán ha assegurat que són on volien ser: "Una part fonamental de la victòria la devem a aquest gran club (FC Barcelona) perquè els seus jugadors han fet molt i també com a persones perquè aquesta família que és la selecció hagi aconseguit la copa".
Ha afegit que ara es troben davant una "magnífica oportunitat" de projectar al món Barcelona i Espanya si finalment acull la final del Mundial i l'estadi de l'Espanyol també és seu de la competició.
Per acabar, Soteras ha reivindicat el paper del futbol formatiu català i ha avançat que el trofeu també s'exposarà a la seu de la FCF dimecres i dijous "perquè la copa arribi a tot el futbol català".