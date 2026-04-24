Collboni: plantar gespa natural al Narcís Sala "no només depèn" de l'Ajuntament

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat aquest divendres que plantar gespa natural al camp de futbol Narcís Sala "no només depèn" de l'Ajuntament, després de l'ascens de la Unió Esportiva Sant Andreu (UESA) a Primera RFEF.
"En podríem posar? És clar que podríem. És tan senzill? No, perquè no només depèn de nosaltres", ha dit en resposta a un prec durant el ple del regidor de Junts Josep Rius, que ha demanat al govern municipal que no posi pegues.
Collboni ha retret a Rius que intenti fer politiqueria i confondre la gent generant unes expectatives que no es poden complir.
L'alcalde ha afirmat que, si no hi ha una moratòria de la Federació Espanyola de Futbol, la UESA no podrà començar la temporada al Narcís Sala.
"Ni posant gespa ni no posant-ne, perquè els treballs d'instal·lació es demoren molt més enllà del setembre, quan arrenca la temporada", ha explicat Collboni.