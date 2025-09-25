Collboni aborda amb el Tour què fer amb els equips israelians que surtin de Barcelona el 2026

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat aquest dijous que el seu consistori està "parlant" amb l'organització del Tour de França per decidir què fer en cas que els equips israelians participin en la prova de sortida de la competició, que arrencarà a la ciutat el 2026.
En una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, ha afirmat que l'Ajuntament de Barcelona secunda la posició del Govern central de "no autoritzar o impedir" que en les competicions internacionals participin equips sota la bandera d'Israel.
"Ho estem parlant amb el Tour i veurem quina decisió s'acaba prenent, però aquesta és la posició de Barcelona, és la posició del govern municipal i és la que mantenim en els casos de les fires i en els casos de les grans competicions internacionals", ha dit.