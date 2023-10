El COI suspèn el Comitè Olímpic Rus amb efecte immediat per atribuir-se organitzacions esportives ucraïneses

MADRID, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Comitè Olímpic Internacional (COI) ha suspès aquest dijous el Comitè Olímpic Rus amb efecte immediat per haver-se atribuït organitzacions de Donetsk, Kherson, Lugansk i Zaporíjia, ciutats que tenen les entitats esportives sota l'autoritat del Comitè Olímpic d'Ucraïna.

Així ho ha indicat el COI al seu web, recordant "la decisió unilateral" adoptada pel Comitè Olímpic Rus el passat 5 d'octubre d'"incloure entre els seus membres" aquestes organitzacions esportives. "Constitueix una violació de la Carta Olímpica perquè viola la integritat territorial del Comitè Olímpic d'Ucraïna", ha afegit la nota de premsa.

"El Comitè Olímpic Rus ja no té dret a funcionar com a Comitè Olímpic Nacional (AMB), tal com es defineix a la Carta Olímpica, i no pot rebre cap finançament del Moviment Olímpic", ha precisat el COI en el seu text de premsa.

"Com s'indica en la posició i les recomanacions del COI del 28 de març del 2023, que continuen plenament vigents, el COI es reserva el dret a decidir sobre la participació d'atletes neutrals individuals amb passaport rus en els Jocs Olímpics de París 2024 i en els Jocs Olímpics d'Hivern de Milà-Cortina del 2026", segons la nota.

La Junta Directiva del COI també ha apuntat que "es reserva el dret a prendre qualsevol decisió o mesura addicional depenent del desenvolupament d'aquesta situació", que s'ha donat arran de l'actual guerra d'Ucraïna, que va començar el 24 de febrer del 2022 amb la invasió de l'exèrcit rus.