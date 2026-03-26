El El COI prohibeix a les dones transgènere competir en categories femenines

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -
El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha anunciat aquest dijous una nova política sobre la protecció de la categoria femenina en l'esport olímpic que s'aplicarà a partir dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i que no tindrà caràcter retroactiu, i que prohibirà a les dones transgènere competir en categories femenines.
Segons ha indicat el COI en un comunicat, ara l'elegibilitat per a qualsevol esdeveniment de categoria femenina en els Jocs Olímpics o qualsevol altre esdeveniment que aculli, inclosos els esports individuals i d'equip, "està limitada a dones biològiques, cosa que es determina d'acord amb una prova única del gen SRY" per detectar-ne l'"absència o presència".
"Aquesta política, fonamentada en proves i amb el suport d'experts, i aplicable a partir dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, protegeix l'equitat, la seguretat i la integritat en la categoria femenina. No té caràcter retroactiu i no s'aplica a cap programa esportiu de base o recreatiu", ha apuntat el comitè.
El COI ha indicat, que "basant-se en evidència científica", considera que la presència del gen SRY és "permanent" i "constitueix una prova altament precisa que un esportista ha experimentat el desenvolupament sexual masculí". A més, recalca que la detecció d'aquest gen mitjançant mostres de saliva, mostres amb escovillons bucals o sang "és un mètode poc invasiu en comparació d'altres possibles".