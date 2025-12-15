Clàudia Pina renova amb el Barça Femení fins al 2029

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
La davantera Clàudia Pina i el Barça Femení han arribat a un acord per a la renovació de la futbolista fins al 30 de juny del 2029, amb la qual s'assegura així la continuïtat d'una de les jugadores més determinants del conjunt blaugrana després d'una temporada de clara consolidació en l'elit del futbol femení.
La futbolista nascuda a Montcada i Reixac, campiona de tots els títols possibles amb el club, ha signat el nou contracte en un acte al qual han assistit el president del FC Barcelona, Joan Laporta, el directiu responsable del futbol femení, Xavier Puig, i el director esportiu del Barça Femení, Marc Vivés.
Pina, màxima golejadora de l'última Lliga de Campions, ha estat una de les jugadores que més ha evolucionat en l'últim curs. Després de diverses temporades formant part de la rotació ofensiva, la temporada passada va esdevenir una peça clau per al tècnic Pere Romeu amb 24 gols, 10 dels quals a la Champions, competició que va acabar com a màxima anotadora.
"Al final soc a casa meva, on sempre he estat feliç, així que espero que continuï sent així. El Barça és el club de la meva vida, sempre ho he dit, així que estic molt feliç de poder continuar aquí", ha assegurat l'atacant als mitjans del club després rubricar el nou contracte.