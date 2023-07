El Clàssic del Barça i els travessers de Vinícius a Dallas

El gran duel de l'estiu se'l queden els de Xavi amb un contundent i enganyós 3-0

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha vençut (3-0) el Reial Madrid aquest dissabte a l'AT&T Stadium de Dallas, un Clàssic de pretemporada que ha tingut tensió, gols i moments per a tots dos equips, més ben aprofitats pels blaugrana amb els gols d'Ousmane Dembélé, Fermín López i Ferran Torres.

L'equip de Xavi Hernández s'ha anotat el duel contra l'etern rival, malgrat que els de Carlo Ancelotti han tingut minuts de setge, tres travessers més un altre pal de Vinícius i un més d'Aurelien Tchouameni. El Barça s'ha emportat el reforç de guanyar una cita assenyalada malgrat ser el seu segon amistós, després de la derrota contra l'Arsenal, i el Madrid ha encaixat la seva primera derrota.

El Clàssic de l'estiu ha començat intens i ha acabat fins i tot calent en el primer acte. Tant els blancs com els blaugrana han buscat la porteria rival, en un intercanvi d'oportunitats o almenys bones intencions que ha dominat el Barça sortint bé de la pressió rival i amb la primera bona ocasió, una gran rematada d'Oriol Romeu al travesser.

L'ex del Girona ha afusellart des de la frontal i ha manat al centre del camp al costat d'un Frenkie de Jong mariscal. A més, el doble pivot ha donat llibertat a Pedri i a un Gündogan menys participatiu que el canari i que, a més, ha acabat lesionat el primer temps. El Madrid ha respirat amb dues arribades per la banda esquerra de Vinícius i els d'Ancelotti han guanyat l'esquena amb certa facilitat a una defensa culé una mica despistada en el joc directe dels blancs.

Amb l'estadi texà content amb l'entrega, als 15 minuts ha arribat el gol de Dembélé, en una jugada de pissarra. Gündogan ha posat rasa una falta lateral en la frontal i Pedri ha esperat el desmarcatge del francès, que ha afusellat creuat un Thibaut Courtois que s'estrenava en pretemporada. A la contra, el Barça ha tingut el segon gairebé immediatament, però a partir del minut 20 ha canviat el guió.

No del tot, perquè Vícius ha perdonat un penal per una mà d'Araujo i la pilota se n'ha anat al travesser, però el Madrid ha fet un pas endavant i ja s'ha quedat a camp rival. Els de Xavi han perdut la possessió i han passat al pla defensiu que, certament, els ha donat gran part de l'última Lliga. El mur, amb Ter Stegen parant un mà a mà contra Rodrygo just abans del descans, ha funcionat per mantenir la renda, però molt de miracle, amb dos pals de Vinícius.

Enmig del setge, Dembélé ha tingut el 2-0 en un regal d'un Mendy que ha estat substituït abans del descans, amb el Clàssic creixent també en tensió per diferents entrades dures. La de De Jong sobre Militao ha provocat fins i tot una disputa i el Barça, molt replegat com per trobar aire en l'atac, ha demanat el vestuari a crits.

La represa ha tornat a portar un Barça dominador, tot i que sense ullals davant un rival una mica adormit. Els catalans han evitat el patiment sense pilota, però han passat 15 minuts més abans que Ancelotti fes entrar Toni Kroos i Luka Modric. El nom de l'estiu dels blancs, Jude Bellingham, s'ha acabat de sentir fora de lloc fins a ser substituït i Rodrygo tampoc no ha estat fi.

Joselu, i ja cap al final Brahim, han estat les últimes cartes del tècnic italià, però ha estat Vinícius qui s'ha acostat al gol amb el seu continu u contra u. El travesser ha negat un altre gol al brasiler, i també a Tchouameni, i Vini també ha relliscat en mal moment. Xavi ha fet moviments a la banqueta perquè no fos tot defensar, amb Fermín al centre del camp i amb Ansu Fati, Ferran i Raphinha a dalt, i ha estat el del filial qui ha triomfat.

El de Huelva ha fet un bon xut a Courtois, una pilota rifada per Kroos, i després ha assistit Ferran ja en el descompte per deixar una golejada blaugranaa en el Clàssic de l'estiu. Una pilota una mica enganyosa, però per celebrar en un Barça que, si bé acaba d'arrencar, ja té motius per somriure aquest mes de juliol.