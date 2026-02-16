El Circuit de Barcelona-Catalunya tindrà Fórmula 1 fins al 2032 en anys alterns

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La Fórmula 1 ha anunciat una extensió multianual del seu acord amb el Circuit de Barcelona-Catalunya que garanteix la presència del Gran Premi fins, pel cap baix, al 2032, amb curses programades el 2028, 2030 i 2032, a més de la ja prevista el 2026, en un calendari que s'alternarà amb el del Circuit de Spa-Francorchamps.
A partir d'aquesta temporada, la prova passarà a dir-se oficialment Gran Premi de Barcelona-Catalunya. El Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà entre el 12 i el 14 de juny del 2026 la 36a edició del campionat del món, la primera amb la nova denominació, i a partir d'aleshores acollirà la cita amb l'F1 en anys parells fins al 2032.
La renovació arriba després de les importants inversions fetes en els últims anys al traçat, entre les quals la construcció de l'espai d''hospitality' Circuit Rooftop, amb vistes a les corbes 9, 10 i 11 i a l'entrada de la recta principal, i també la instal·lació de panells solars a diferents zones del circuit.
A més, els organitzadors han impulsat iniciatives per millorar l'experiència dels aficionats i reforçar l'impacte de l'esdeveniment a la ciutat, com el festival de fans celebrat a la plaça Catalunya en els dos últims anys, que tornarà el 2026.