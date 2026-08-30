Ciclisme/Vuelta.- Enric Mas estrena el mallot vermell amb una exhibició a l'Alt d'Aitana

Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Arxiu
MADRID 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Enric Mas (Movistar Team) ha guanyat aquest diumenge la novena etapa de la Vuelta, de 187 quilòmetres entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana, una exhibició amb atac final que li permet confirmar el seu mallot vermell de líder, que es va posar dissabte amb la retirada de l'eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).
En una salvatge jornada amb 5.200 metres de desnivell, el mallorquí va respondre a la pressió per afermar el seu liderat en la general, després de saltar en els últims quilòmetres del grup de favorits i imposar-se en l'esprint final al britànic Oscar Onley (Netcompany INEOS).
D'aquesta manera, amplia la renda sobre els seus perseguidors i té 1:18 sobre l'eslovè Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) i 1:39 sobre l'austríac Felix Gall (Decathlon CMA CGM).
Amb l'escamot encara commocionat per la retirada del líder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), víctima dissabte d'una caiguda a 33 quilòmetres de meta que li va ocasionar una fractura en la clavícula i una altra cervical, un grup de sis corredors format per Pavel Sivakov (UAE Emirates XRG), Fabian Weiss (Tudor), Alexey Lutsenko (NSN Cycling), Andreas Kron (U-X Mobility), Alessandro Romele (XDS Astana) i Alastair Mackellar (EF Education-EasyPost), es va destacar després de només 12 quilòmetres d'etapa i va pujar junt el primer port del dia, Tàrbena, amb més d'un minut de renda.
Aquest dilluns, els corredors viuran la seva primera jornada de descans en la ronda espanyola abans d'afrontar la segona setmana de carrera.
Dimarts afrontaran la desena etapa, de 184,7 quilòmetres entre les localitats d'Alcaraz i Elche de la Sierra (Albacete), una jornada sinuosa en què pot haver opcions per a la fugida.