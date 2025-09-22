Chus Mateo, nou seleccionador masculí de bàsquet

MADRID 22 set. (EUROPA PRESS) -
La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) ha confirmat aquest dilluns Chus Mateo com a nou seleccionador masculí de bàsquet en substitució de l'italià Sergio Scariolo, que va deixar l'equip espanyol després de l'Eurobasket per dirigir el Reial Madrid.
El tècnic madrileny, que el passat mes de juny va ser substituït precisament al conjunt madridista pel de Brescia, serà presentat aquest dimarts per la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, a les 12.00 hores al museu de l'organisme a Alcobendas (Madrid).