Centenars de barcelonistes completen la Marxa Culer fins a Montserrat

Laporta ofereix els trofeus del Barça a la Moreneta

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

Centenars de socis, penyistes i aficionats del FC Barcelona, encapçalats pel president blaugrana, Joan Laporta, han completat aquest dissabte la Marxa Culer fins a l'Abadia de Montserrat, una caminada col·lectiva emmarcada dins dels actes del 125è aniversari del club català.

Més de la meitat dels participants van partir durant la nit de divendres des de l'Estadi Johan Cruyff, i després de gairebé 47 quilòmetres de ruta aquest dissabte es van retrobar a Montserrat amb els que van fer la caminada curta, de poc més de sis quilòmetres, sortint des de Collbató a primera hora del matí.

Els socis van ser rebuts amb balls i animació a càrrec de la Comparsa Blaugrana i una cercavila amb bastoners. Els directius blaugranes Elena Fort i Josep-Ignasi Macià, juntament amb el comissionat del 125è aniversari, David Carabén, van lliurar una medalla a cada participant. També es van exposar els trofeus guanyats aquesta temporada pels primers equips de futbol masculí i femení.

Al migdia, Laporta i el pare abat Manel Gasch van presidir l'acte commemoratiu de la Marxa Culer, que va començar amb un vídeo que recull l'agermanament històric entre el Barça i Montserrat. "La Marxa Culer simbolitza l'agermanament de dues institucions compromeses amb la catalanitat, la cultura, la llengua, els drets i les llibertats de Catalunya i, al mateix temps, amb una vocació oberta, global i integradora", va indicar Laporta.

Gasch, per la seva banda, va celebrar l'arribada dels trofeus. "Esperem que aquestes copes continuïn trobant el camí fins a Montserrat. I que la que aquest any no ho ha trobat, ho trobi", va afirmar. També va participar en l'acte Jordi Merino, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), i es va retre homenatge a la Penya Blaugrana de Manresa, en record de l'organització de la primera trobada mundial de penyes al Monestir de Montserrat l'any 1972.

A continuació, va actuar la colla sardanista Mirant al Cel i es va celebrar una missa a l'interior de la basílica de Montserrat. Després d'una breu homilia durant la missa conventual, Laporta va fer una ofrena floral a la verge de Montserrat, així com una ofrena simbòlica dels títols aconseguits pels primers equips masculí i femení de futbol durant la temporada 2024-25.

"És un d'aquests dies en què es demostra que el Barça és més que un club. Hem viscut una jornada d'agermanament amb aquesta Marxa Culer. Els participants hauran enriquit l'ànima i el cos. Nosaltres hem volgut portar els trofeus que hem guanyat en aquesta temporada tan exitosa del 125è aniversari. El Barça i Montserrat sempre aniran plegats en la defensa de la catalanitat, la cultura, la llengua, els nostres drets i llibertats, i les nostres tradicions", va concloure.