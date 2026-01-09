El CE Europa sol·licita a la RFEF ajornar la seva estrena a Can Dragó

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El CE Europa de Barcelona ha sol·licitat a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) l'ajornament del partit previst el dissabte 17 de gener contra l'Atlètic de Madrid B, corresponent a la Primera RFEF, per assegurar que la gespa natural de les instal·lacions de Can Dragó, on jugaran el que resta de temporada en no poder jugar a la gespa artificial del Nou Sardenya, adquireixi les condicions òptimes per al partit.
El club barceloní ha explicat que les pluges, el temporal i el descens de les temperatures de les darreres setmanes han impedit que l'herba arreli completament, la qual cosa incrementaria el risc de lesions per als futbolistes i podria provocar danys estructurals al terreny de joc que afectarien el desenvolupament de la resta de partits de la temporada.
Tot i que les obres d'adequació de l'estadi estaran enllestides a temps per a la data inicialment prevista, el CE Europa ha traslladat la petició tant a la RFEF com a l'Atlètic de Madrid i treballa de manera consensuada per fixar una nova data tan aviat com sigui possible, prioritzant la seguretat i l'estat correcte del camp.
Seguint les recomanacions dels informes tècnics i de comú acord amb l'Ajuntament de Barcelona, el club ha decidit que el primer partit a Can Dragó es disputi finalment el 8 de febrer, davant l'Hèrcules d'Alacant, corresponent a la 23a jornada de la competició.
La remodelació de Can Dragó inclou, a més de la col·locació de la nova gespa natural, la instal·lació de graderies desmuntables per arribar a un aforament mínim de 3.000 espectadors, la renovació de la il·luminació amb focus LED, un nou marcador electrònic i banquetes, com a alternativa al Nou Sardenya després de no prosperar les peticions del club per mantenir la competició en gespa artificial a la Primera RFEF.