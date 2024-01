El català Carles Falcón, en estat greu per un accident en el Dakar

MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El pilot català de motos Carles Falcón (KTM) ha tingut un greu accident aquest diumenge durant la segona etapa del Ral·li Dakar, de 463 quilòmetres d'especial entre Al-Henakiyah i Al-Duwadimi, i ha estat traslladat a l'hospital, ha confirmat el 'raid' saudita.

"L'espanyol Carles Falcón ha patit una caiguda en el quilòmetre 448 de l'especial d'avui (diumenge) a les 15.52 hores. Alertats immediatament per un pilot que el seguia, els organitzadors li han enviat un helicòpter mèdic, que ha atès el motorista ferit en un estat que s'ha considerat greu. Falcón ha estat traslladat per via aèria a l'hospital Al-Duwadimi", ha informat el Dakar en un comunicat.

Falcón competeix per segon cop en el 'raid' més dur del món, després de fer-ho el 2022, una edició en la qual va ser 68è en la categoria de motos.