Caroline Graham Hansen entra a la convocatòria pel Barça-Chelsea de Champions

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -

La davantera noruega Caroline Graham Hansen ha entrat a la llista de convocades per al partit d'anada de semifinals de la Lliga de Campions femenina davant del Chelsea, que es disputa aquest diumenge al Johan Cruyff (18.00), ha confirmat el club blaugrana.

L'entrenador culer, Pere Romeu, va confirmar dissabte que l'atacant havia passat "una mala nit". "No es trobava bé i vam decidir que es quedés a casa", va assenyalar. A més, va explicar que disposava d'alternatives com Vicky López i Salma Paralluelo per suplir-la en cas necessari com a extrem dret.

Kika Nazareth, operada per un trencament al lligament del turmell esquerre, és l'única baixa en una llista a la qual han entrat dues futbolistes amb fitxa del filial: la migcampista suïssa Sydney Schertenleib i la migcampista Alba Caño.

La convocatòria la integren Cata Coll, Gemma, Roebuck, Irene Parets, Mapi León, Jana Fernández, Salma Paralluelo, Marta Torrejón, Claudia Pina, Graham Hansen, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Rolfö, Pajor, Vicky López, Ona Batlle, Engen, Brugts, Alba Caño i Schertenleib.