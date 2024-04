Carolina Marín conquista el seu vuitè títol de campiona d'Europa

MADRID, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora espanyola de bàdminton Carolina Marín ha conquistat aquest dissabte el seu vuitè títol europeu consecutiu després de vèncer l'escocesa Kirsty Gilmour (21-11, 21-18) en la final del Campionat d'Europa, que s'ha disputat a Saarbrücken (Alemanya), jugadora a qui ja havia derrotat en la final del 2022.

La de Huelva, fins ara heptacampiona continental pels sis ors aconseguits en Campionats d'Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 i 2024) i el seu altre or en els Jocs Europeus de Cracòvia de l'any passat (2023), eleva així el seu palmarès i guanya el tercer torneig consecutiu el 2024 --All England, Obert de Suïssa i Europeu--, cosa que no passava des del 2018.

Al pavelló Saarlandhalle de la ciutat alemanya, la tricampiona mundial no ha donat opcions a la seva gran amiga Gilmour en el parcial inaugural, que s'ha vist obligada a anar a remolc de l'andalusa, que ha liquidat la mànega amb nou dels últims 12 punts en joc.

Ja en el segon set, ha agafat un lleuger avantatge després dels intercanvis inicials que li ha permès situar-se tres punts per sobre en l'equador (12-9). Un parcial de 3-0 ha permès a Gilmour posar-se per davant en el tram final (17-18), però Marín ha respòs amb un 4-0 amb el qual s'ha emportat el títol.

Així, continua sense baixar de dalt de tot del podi continental des del 2014, una dècada de domini ininterromput que li permet arribar amb totes les garanties a la seva gran cita de l'any: els Jocs Olímpics de París 2024, on intentarà emular l'assolit a Río el 2016, quan es va penjar l'or. Només una greu lesió de genoll li va impedir poder revalidar el títol olímpic a Tòquio el 2020.